В Приднестровье оценили риск прекращения подачи российского газа

Он сообщил, что накануне приднестровская делегация была в Москве. По словам Оболоника, был проведен ряд встреч с уполномоченными представителями органов государственной власти Российской Федерации. «Безусловно, проблема все так же находится в фокусе особого внимания. Мы проработали возможный сценарий как осуществления поставок, так и способов решения этой проблемы. Безусловно, со стороны Приднестровья была доведена вся полная информация о тех событиях, которые могут являться следствием прекращения поставок газа, о гуманитарных и социальных проблемах населения, прежде всего, Приднестровья, которое потеряет доступ к природному газу», — отметил Оболоник.