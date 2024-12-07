В Приднестровье оценили риск прекращения подачи российского газа

Первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил в пятницу, что есть высокий риск прекращения подачи российского газа в ПМР.
Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
«В настоящий момент однозначно риски по обеспечению природным газом в Приднестровье следует оценивать как крайне высокие. Все необходимые решения по транзиту, регулярные решения, которые выносятся в обычном штатном режиме, к сожалению, время принятия этих решений уже истекло, когда делаются годовые квартальные контракты».
Он сообщил, что накануне приднестровская делегация была в Москве. По словам Оболоника, был проведен ряд встреч с уполномоченными представителями органов государственной власти Российской Федерации. «Безусловно, проблема все так же находится в фокусе особого внимания. Мы проработали возможный сценарий как осуществления поставок, так и способов решения этой проблемы. Безусловно, со стороны Приднестровья была доведена вся полная информация о тех событиях, которые могут являться следствием прекращения поставок газа, о гуманитарных и социальных проблемах населения, прежде всего, Приднестровья, которое потеряет доступ к природному газу», — отметил Оболоник.
Он также добавил, что в случае прекращения поставок газа в Приднестровье возникнут риски осуществления промышленной, сельскохозяйственной, экономической деятельности. По его словам, возможны проблемы и в обычных процессах жизнедеятельности, обеспечении продовольствием, отоплением в домах.
«Российская сторона достаточно плотно погрузилась в возможные сценарии развития событий. Безусловно, с особым вниманием отнеслась ко всей представленной нами информации, и можно уверенно сказать, что в настоящий момент вопрос прорабатывается».
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.