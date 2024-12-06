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Reuters узнал, что ЕС не смог утвердить 15-й пакет санкций против России

По данным Retuers, споры в ЕС развернулись по поводу сроков, предоставленных европейским компаниям для вывода инвестиций из России. Также в новый пакет могут войти санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть.

Источник: Clemens Bilan / Reuters

Представители стран Евросоюза на встрече 6 декабря вновь не смогли согласовать 15-й пакет санкций в отношении России, пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, два государства-члена ЕС выступили против продления сроков, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России. Также предполагается введение новых санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть.

Помимо этого, в документе прописано продление для Чехии срока импорта российских нефтепродуктов.

Как пишет Reuters, с поддержкой этого пункта активно выступает Словакия, через которую нефтепродукты и поступают в Чехию. Также в Словакии находится крупный НПЗ, принадлежащий венгерской MOL. Опрошенные агентством чешские чиновники заявили, что сроки могут продлить на полгода.

Постпреды стран Евросоюза в третий раз встретились для согласования нового пакета ограничений в отношении России. Соглашение на уровне представителей европейских стран — первый этап процесса принятия санкций. После постпредов их должен согласовать Евросовет.

О том, что Евросоюз начал работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, 12 ноября сообщил EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов. Они рассказали, что 27 стран — членов ЕС начали направлять в Еврокомиссию национальные «списки пожеланий».

В конце ноября Bloomberg со ссылкой на внутренние документы сообщал, что под новые ограничения в рамках новых санкций ЕС могут попасть более 45 российских танкеров, свыше 50 человек и около 30 компаний, в том числе из Сербии, Ирана, ОАЭ и Китая.

Все они, по мнению Еврокомиссии, поставляли в Россию запрещенные технологии двойного назначения. Кроме этого, по информации агентства, Еврокомиссия предложила ввести ограничения в том числе против должностных лиц Минобороны КНДР.

14-й пакет санкций, одобренный странами ЕС в июне, в том числе ввел запрет на транзит российского СПГ через европейские порты и обязал компании, имеющие «дочек» в третьих странах, не допускать реэкспорт в Россию технологий двойного назначения. Российские власти считают санкции незаконными и неэффективными, это не пугает Москву, подчеркивали в Кремле. Целью ограничений там считают сдерживание российской экономики.

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ЕС