Reuters узнал, что ЕС не смог утвердить 15-й пакет санкций против России

Представители стран Евросоюза на встрече 6 декабря вновь не смогли согласовать 15-й пакет санкций в отношении России, пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, два государства-члена ЕС выступили против продления сроков, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России. Также предполагается введение новых санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть.

Как пишет Reuters, с поддержкой этого пункта активно выступает Словакия, через которую нефтепродукты и поступают в Чехию. Также в Словакии находится крупный НПЗ, принадлежащий венгерской MOL. Опрошенные агентством чешские чиновники заявили, что сроки могут продлить на полгода.

Постпреды стран Евросоюза в третий раз встретились для согласования нового пакета ограничений в отношении России. Соглашение на уровне представителей европейских стран — первый этап процесса принятия санкций. После постпредов их должен согласовать Евросовет.

О том, что Евросоюз начал работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, 12 ноября сообщил EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов. Они рассказали, что 27 стран — членов ЕС начали направлять в Еврокомиссию национальные «списки пожеланий».

В конце ноября Bloomberg со ссылкой на внутренние документы сообщал, что под новые ограничения в рамках новых санкций ЕС могут попасть более 45 российских танкеров, свыше 50 человек и около 30 компаний, в том числе из Сербии, Ирана, ОАЭ и Китая.