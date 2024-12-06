Полковник Ходаренок не увидел связи между назначением Хинштейна и планами ВС РФ

Для начала надо разобраться, соответствуют ли кадры поставленным задачам. То есть могут они в самое короткое время нанести тяжелое поражение противнику или нет. Если нет, то необходимо укрепить руководство соответствующей группировкой войск. В любом случае надо начинать с этого, иначе выделенные для решения поставленной задачи войска, силы, средства, ресурсы будут потрачены впустую, а все их действия сведутся разве что к «вытеснению». В общем, как раньше, так и сегодня кадры решают все.