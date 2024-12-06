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Канада хочет отправить «запрещенку» Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Федеральное правительство Канады расширяет список запрещенного в стране оружия и планирует отправить часть из него на Украину, сообщает канадская National Post.

Источник: © РИА Новости

По данным издания, в четверг министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан объявил, что в перечень запрещенного оружия попадут еще 324 уникальных марки и модели так называемого «штурмового» стрелкового вооружения, и это решение вступает в силу немедленно.

«Все текущие и будущие варианты этого оружия будут запрещены. По данным Министерства общественной безопасности Канады, общее количество единиц огнестрельного оружия, подпадающих под запрет, составляет около 14 500», — говорится в материале.

По словам Леблана, изъятое у розничных торговцев оружие может быть отправлено на Украину.

Ранее в октябре министр обороны Билл Блэр заявил, что либералы обратились к украинцам с вопросом, могут ли их войска использовать часть оружия, запрещенного Канадой.

«Они подтвердили, что некоторые виды оружия, входящие в программу, действительно подойдут», — сказал Блэр.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.