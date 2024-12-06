Мезенцев назвал просьбу Лукашенко о размещении «Орешника» сигналом Западу

«То, что Александр Лукашенко запросил у Владимира Путина право на размещение сверхновой системы вооружения “Орешник” на территории Беларуси и получил позитивный отклик, — очень важно, потому что множится оборонный потенциал Беларуси и России. Это новый этап совершенствования оборонного потенциала Союзного государства. Это еще и сигнал недругам: не надо провоцировать Россию и Беларусь на те поступки, за которые Западу потом будет стыдно и придется отвечать перед своим народом», — сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске.