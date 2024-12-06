Последние зарубежные новости за 6 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Число украинских военных, покидающих позиции, растет, усугубляя кадровый кризис в ВСУ. С 2022 года возбуждено около 96 тыс. дел, что связано с усталостью и семейными причинами. Эксперты говорят о более 100 тыс. подобных случаев.