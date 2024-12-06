Последние зарубежные новости за 6 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Newsweek: Трамп собирается изменить порядок проведения выборов в США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах реформировать избирательную систему, введя бумажные бюллетени, однодневное голосование и обязательную проверку гражданства.
Politico: разногласия по сделке с «Меркосур» грозят пошатнуть основы ЕС
WP: Байден хочет помиловать политических противников Трампа
Президент США Джо Байден обсуждает превентивные помилования для Энтони Фаучи, Марка Милли, Адама Шиффа и Лиз Чейни из-за опасений преследования Трампом.
Bloomberg назвал число дел дезертиров из ВСУ
Число украинских военных, покидающих позиции, растет, усугубляя кадровый кризис в ВСУ. С 2022 года возбуждено около 96 тыс. дел, что связано с усталостью и семейными причинами. Эксперты говорят о более 100 тыс. подобных случаев.
NYT рассказала, сколько Маск потратил на победу Трампа
Илон Маск потратил более 250 миллионов долларов, чтобы помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы. В сумму включены пожертвования на поддержку политических комитетов, однако общие расходы Маска на выборы неизвестны.