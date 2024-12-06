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Последние зарубежные новости за 6 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 6 декабря 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Newsweek: Трамп собирается изменить порядок проведения выборов в США

Источник: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах реформировать избирательную систему, введя бумажные бюллетени, однодневное голосование и обязательную проверку гражданства.

Politico: разногласия по сделке с «Меркосур» грозят пошатнуть основы ЕС

Источник: Reuters

Разногласия между Францией и Германией по сделке ЕС с «Меркосур» угрожают единству Евросоюза. Франция боится убытков фермеров от дешевого мяса, Германия обсуждает возврат контроля над торговой политикой, что ставит под угрозу ЕС.

WP: Байден хочет помиловать политических противников Трампа

Источник: AP 2024

Президент США Джо Байден обсуждает превентивные помилования для Энтони Фаучи, Марка Милли, Адама Шиффа и Лиз Чейни из-за опасений преследования Трампом.

Bloomberg назвал число дел дезертиров из ВСУ

Источник: Reuters

Число украинских военных, покидающих позиции, растет, усугубляя кадровый кризис в ВСУ. С 2022 года возбуждено около 96 тыс. дел, что связано с усталостью и семейными причинами. Эксперты говорят о более 100 тыс. подобных случаев.

NYT рассказала, сколько Маск потратил на победу Трампа

Источник: Reuters

Илон Маск потратил более 250 миллионов долларов, чтобы помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы. В сумму включены пожертвования на поддержку политических комитетов, однако общие расходы Маска на выборы неизвестны.