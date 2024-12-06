ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы воздушных сил «Хамаса»

По данным ЦАХАЛа, убитый член «Хамаса» с начала военной операции в анклаве был одним из руководителей нападений на Израиль и его военнослужащих. В частности, он отвечал за атаки с помощью беспилотников. Представители «Хамаса» пока не сообщали о ликвидации командира.
Представители ЦАХАЛа сегодня, 6 декабря, сообщали о ликвидации трех причастных к атаке 7 октября командиров «Хамаса». Среди них заместитель командира батальона «Шати» Маджди Акилан, руководитель планированием и строительством туннелей «Хамаса» Мамдух Мехна, а также командир роты в батальоне «Шати» Ахмед Сувайдан, обвиняемый в причастности к похищению израильтян.