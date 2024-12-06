ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы воздушных сил «Хамаса»

По данным ЦАХАЛа, убитый член «Хамаса» с начала военной операции в анклаве был одним из руководителей нападений на Израиль и его военнослужащих. В частности, он отвечал за атаки с помощью беспилотников. Представители «Хамаса» пока не сообщали о ликвидации командира.