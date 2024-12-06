Рябков: Трамп посылает противоречивые сигналы, не соответствующие интересам РФ

«Сам Дональд Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов “Америка прежде всего” и “мир через силу”», — уточнил он.
Как подчеркнул Рябков, потенциал будущей администрации Трампа в контексте улучшения взаимоотношений с Россией не стоит в связи с тем, что большая часть американских политиков воспринимают российское государство в качестве угрозы.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Сергея Рябкова, что Западу придется смириться с тем, что Россия и ее амбиции никуда не денутся.