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Рябков: Трамп посылает противоречивые сигналы, не соответствующие интересам РФ

При подаче знаков России США придерживаются принципов «мира через силу» и превосходства Америки.

Источник: РИА "Новости"

«Сам Дональд Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов “Америка прежде всего” и “мир через силу”», — уточнил он.

Как подчеркнул Рябков, потенциал будущей администрации Трампа в контексте улучшения взаимоотношений с Россией не стоит в связи с тем, что большая часть американских политиков воспринимают российское государство в качестве угрозы.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Сергея Рябкова, что Западу придется смириться с тем, что Россия и ее амбиции никуда не денутся.

Трамп Дональд
дипломатия