Хинштейн рассказал, когда начнет работу в Курской области

«Уже завтра я приступаю к работе на Курской земле. Для меня самое главное сейчас — это как можно быстрее войти в курс проблем, понять, как эти проблемы решать, и разобраться в том, что больше всего волнует сегодня курян», — говорится в посте.
Президент Владимир Путин назначил Хинштейна на пост главы Курской области накануне. До назначения он был депутатом Госдумы в 2003—2016 годах, после работал советником директора Росгвардии, а с 2018 года вернулся в нижнюю палату парламента, где возглавил думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Путин отметил, что в регионе «востребовано кризисное управление» — с августа в области отражают нападение ВСУ.
Бывший губернатор Алексей Смирнов сам подал в отставку, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Смирнов в своем обращении по случаю ухода заявил, что переходит на новую работу «по решению руководства».