Эскалация в Сирии: что известно на 6 декабря

В конце ноября объединенные группировки сирийских боевиков начали крупное наступление на войска, подконтрольные режиму Башара Асада. Позднее стало известно, что террористы ведут бои с армией Сирии в ряде районов Алеппо. Как развиваются события в Сирии 6 декабря, читайте в обзоре Новостей Mail.