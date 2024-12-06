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Эскалация в Сирии: что известно на 6 декабря

В конце ноября объединенные группировки сирийских боевиков начали крупное наступление на войска, подконтрольные режиму Башара Асада. Позднее стало известно, что террористы ведут бои с армией Сирии в ряде районов Алеппо. Как развиваются события в Сирии 6 декабря, читайте в обзоре Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Reuters: Курдские силы, поддерживаемые США, захватили город Дейр-эз-Зор в Сирии

Курдские Силы демократической Сирии захватили город Дейр-эз-Зор, ранее контролируемый сирийским правительством. Это третий город, перешедший к антиправительственным силам с конца ноября, после Алеппо и Хамы.

Эрдоган: Асад отказался от переговоров по вопросу «будущего Сирии»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продолжение «марша оппозиции» в Сирии без происшествий. Он заявил, что предлагал Башару Асаду начать переговоры, но получил отказ. Эрдоган отметил тяжелую ситуацию в регионе.

Посольство России напомнило гражданам о возможности покинуть Сирию на самолете

Посольство России в Сирии призвало россиян покинуть страну из-за обострения конфликта между властями и боевиками. В телеграм-канале дипмиссии напомнили о возможности выезда коммерческими рейсами.

МИД Ирана обвинил Украину в поставках американского оружия боевикам в Сирии

Иран призвал Украину прекратить поддержку террористов в Сирии, обвинив ее в нарушении международных обязательств по борьбе с терроризмом. Представитель МИД Ирана Моджтаба Демирчилу заявил о наличии данных о незаконной торговле оружием и поддержке террористов.