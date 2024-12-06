Эскалация в Сирии: что известно на 6 декабря

Reuters: Курдские силы, поддерживаемые США, захватили город Дейр-эз-Зор в Сирии
Курдские Силы демократической Сирии захватили город Дейр-эз-Зор, ранее контролируемый сирийским правительством. Это третий город, перешедший к антиправительственным силам с конца ноября, после Алеппо и Хамы.
Эрдоган: Асад отказался от переговоров по вопросу «будущего Сирии»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продолжение «марша оппозиции» в Сирии без происшествий. Он заявил, что предлагал Башару Асаду начать переговоры, но получил отказ. Эрдоган отметил тяжелую ситуацию в регионе.
Посольство России напомнило гражданам о возможности покинуть Сирию на самолете
Посольство России в Сирии призвало россиян покинуть страну из-за обострения конфликта между властями и боевиками. В телеграм-канале дипмиссии напомнили о возможности выезда коммерческими рейсами.
МИД Ирана обвинил Украину в поставках американского оружия боевикам в Сирии
Иран призвал Украину прекратить поддержку террористов в Сирии, обвинив ее в нарушении международных обязательств по борьбе с терроризмом. Представитель МИД Ирана Моджтаба Демирчилу заявил о наличии данных о незаконной торговле оружием и поддержке террористов.