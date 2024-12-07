Земли огня: с чем связано новое обострение на Ближнем Востоке

Новое обострение кризиса в Сирии и его стремительное развитие постепенно приводит к вовлечению все большего числа региональных и глобальных игроков. «Известия» рассказывают, чьи интересы столкнулись в Сирии, и какие цели преследуют противостоящие стороны.
Турция
Анкара не скрывает своей заинтересованности в происходящем. Более того, турецкие официальные лица прямо заявляют о поддержке боевиков. «Идлиб, Хама, Хомс и, конечно, Дамаск. Этот марш оппозиции продолжается. Мы надеемся, что этот марш в Сирии продолжится без происшествий и проблем. Мы протянули руку Башару Асаду, но он не ответил», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Как пишут аналитики, Анкара поддерживает террористическую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ), и так называемую «Сирийскую национальную армию». Первые, собранные из боевиков со всего мира (по некоторым данным, на 80%), составляют главную ударную силу.
Примечательно, что западные медиа, как и правительство Турции, продолжают создавать ХТШ образ политической оппозиции. Глава организации, еще недавно функционировавшей как сирийское крыло «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ), Абу Мухаммед аль-Джулани, 6 декабря дал интервью CNN. В нем он декларировал цели свержения Башара Асада и «построение новой Сирии». Такое уже было в Ливии, напоминает востоковед Андрей Онтиков.
— То, что делает сейчас Джулани, легитимируя себя как политика, очень похоже на то, что делал Абдель Хаким Бельхадж, бывший руководителя крыла «Аль-Каиды», наступавший на Триполи и фактически свергнувший режим Каддафи. Сразу после победы он начал активно рекламировать себя как бизнесмена и политического деятеля и западные СМИ активно ему в этом помогали. Сейчас у Белого дома очень простой выбор между Асадом и Джулани, понятно, кого они выбирают, — резюмирует эксперт.
Что же касается интересов Анкары, то дальнейшее развитие событий сопряжено с определенными рисками для нее, подчеркивает директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.
— Успех для Турции не гарантирован, затеянная игра очень рискованна, в первую очередь для внутритурецкой безопасности. Однако если бы она не была затеяна сейчас, инициативу проявили бы другие. А ведь еще есть курдский вопрос. Особенно, если операция затянется. Впрочем, пока ее темпы должны удовлетворять Анкару, — признает собеседник «Известий».
«Хезболла»
Движение «Хезболла», в чьем вовлечении в кризис было высказано немало сомнений, тем не менее заявило о том, что направляет в Сирию «контрольные силы». Ранее генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем заявил о поддержке правительства Башара Асада. «Эти группировки хотят свергнуть режим и посеять хаос в Сирии, превратить Сирию из лагеря сопротивления в лагерь, который помогает израильским врагам», — сказал он.
В ходе кризиса 2011−15 годов движение оказало существенную поддержку Дамаску и его союзникам в выдавливании террористических групп. Однако сейчас реальный потенциал «Хезболлы» существенно ограничен, констатирует востоковед Кирилл Семенов.
— «Хезболле» проблематично оказывать масштабное содействие в Сирии. Ситуация в Ливане остается нестабильной. А значит, в любой момент военные действия против Израиля могут возобновиться. Так что объем потенциальной помощи весьма ограничен. Но при этом следует иметь в виду, что подразделения «Хезболлы» в количестве нескольких тысяч человек все это время присутствовали в Сирии, — отмечает эксперт.
Иран
Помимо известных связей с «Хезболлой», Иран представлен шиитским ополчением «Хашд аш-Шааби», которое, как сообщается, 2 декабря выдвинулось с территории Ирака на подмогу сирийской армии через пограничный переход Абу-Кемаль. Кроме того, по информации западных СМИ, Тегеран увеличил число своих военных советников и планирует направить вооружение. Однако всего этого может не хватить, подчеркивает заместитель декана Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.
— Поддержка «Хезболлы» сыграла огромную роль в сирийском кризисе 2011−15 годов. Тогда ее подразделения (а это около 20 тыс. человек) взяли на себя вместе с КСИР и шиитской милицией проведение множества операций. Для перелома ситуации необходимо коллективное вмешательство более серьезных игроков, — указывает Лукьянов.
Ранее появилась информация о якобы имевшем место обсуждении совместных действий между Ираном и Ираком, однако Багдад поспешил заявить, что не станет вмешиваться в происходящее «военным путем». Об этом в интервью Baghdad Today сообщил член комитета по безопасности и обороне Совета представителей Ирака Ясир Искандер.
Отдельный сюжет — ирано-турецкие отношения, которые, по признанию аналитиков, носят чрезвычайно сложный характер. С одной стороны, Анкара ранее содействовала Тегерану в уклонении от санкций, с другой — явно подыгрывает израильской стратегии в регионе. В Иране открыто обвиняют правительство Эрдогана в подготовке, планировании и финансировании проводимой террористами операции.
Более того, официальный Тегеран предупреждает Турцию о последствиях, которые затронут ее собственную безопасность. «Террористическая угроза не ограничится Сирией. Это угроза и для ее соседей, и для всего региона Ближнего востока в целом. Она распространится на соседние страны, такие как Ирак, Иордания и Турция, если ее не уничтожить в зародыше. Терроризм не знает границ — это надо помнить», — заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Израиль
На официальном уровне Западный Иерусалим не комментирует ситуацию, однако в контексте отношений с Дамаском (или, вернее, их фактического отсутствия) эскалация кризиса, как и в 2011 году, полностью соответствует израильским интересам.
— Еще в 2011 году террористы лечились в израильских клиниках, а в отчетах наблюдателей ООН описаны эпизоды фактического контакта подразделений ЦАХАЛ на территорию Сирии с боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). За все это время Израиль ни разу не наносил удары по позициям террористов. И в обратную сторону это также работало — боевики не трогали Израиль. Тонкий намек на толстые обстоятельства.
Однако хаотизация Сирии может иметь для Израиля и оборотную сторону. Западный Иерусалим имеет разнообразный, но не всегда успешный опыт взаимодействия с региональными террористическими группами. И как и в случае Турции, последствия тех или иных тактических действий могут иметь весьма негативный характер в долгосрочной перспективе, напоминает Григорий Лукьянов.
— Как ни странно, падение режима Асада может оказаться нежелательным для Израиля, потому что, несмотря на недавние заявления, предсказать отношение террористических групп по отношению к политике Западного Иерусалима, например, в секторе Газа, весьма затруднительно. Тем более, в условиях их резкого усиления. Тем не менее, в нынешних условиях, главная угроза сейчас для Израиля — «Ось сопротивления», возглавляемая Ираном. А значит, главная задача — победа над проиранскими силами до прихода в Белый дом Трампа. Поэтому в Израиле вполне может созреть позиция, в соответствии с которой Сирию необходимо добить. Вместе с тем, Израиль всеми силами будет противодействовать перспективе ввода иранской регулярной армии на территорию Сирии, — считает эксперт.
США и фактор Трампа
На Ближнем Востоке ожидают, что региональная политика нового хозяина Белого дома будет во многом отличаться от стратегии американских либеральных элит. Несмотря на то, что ее контуры по-прежнему не определены, и прогнозы строятся по сути только на основе отдельных кадровых назначений, Трамп по меньшей мере уже дал понять региональным партнерам, что не позволит вовлечь США в еще одну большую войну. В конце ноября появилась информация, что он потребовал от Биньямина Нетаньяху закончить военную операцию на юге Ливана и в секторе Газа до 20 января (дата инаугурации Трампа). Здесь же инициатива формально исходит не от Западного Иерусалима, а значит для восстановления позиций в регионе США должны будут отвлечь усилия на достижение еще не пока не поставленных целей. Они, в свою очередь, будут зависеть от реалий, которые сложатся в Сирии к концу января.
Впрочем, всего этого только ожидают. На данный момент, США располагают в Сирии 9 военными базами, на которых до последнего времени проходили подготовку боевики курдских формирований. Одно из, «Сирийские демократические силы» (СДС), в пятницу заявило о захвате нескольких населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор. К слову, Турция считает СДС террористической структурой, связанной с Рабочей партией Курдистана. И тем не менее, фактор времени играет очень важную роль в развитии событий, признает Андрей Онтиков.
— Если Трамп начнет решать украинский вопрос так, как он об этом заявлял, это, в конечном итоге, приведет к высвобождению существенных ресурсов России. Сирия, сама по себе, интересует его только как фактор, влияющий на безопасность Израиля. Следует вспомнить, что в первый срок он вообще планировал вывести американские войска из Сирии, но его быстро переубедили.
Примечательно, что несмотря на эскалацию насилия и расширение масштабов кризиса, до сих пор не последовало реакции ни от ООН, ни от Лиги Арабских государств.