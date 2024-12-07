Земли огня: с чем связано новое обострение на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке ожидают, что региональная политика нового хозяина Белого дома будет во многом отличаться от стратегии американских либеральных элит. Несмотря на то, что ее контуры по-прежнему не определены, и прогнозы строятся по сути только на основе отдельных кадровых назначений, Трамп по меньшей мере уже дал понять региональным партнерам, что не позволит вовлечь США в еще одну большую войну. В конце ноября появилась информация, что он потребовал от Биньямина Нетаньяху закончить военную операцию на юге Ливана и в секторе Газа до 20 января (дата инаугурации Трампа). Здесь же инициатива формально исходит не от Западного Иерусалима, а значит для восстановления позиций в регионе США должны будут отвлечь усилия на достижение еще не пока не поставленных целей. Они, в свою очередь, будут зависеть от реалий, которые сложатся в Сирии к концу января.