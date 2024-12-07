Олбани
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Блинкеном события в Сирии

Фидан и Блинкен провели телефонный разговор.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с главой Госдепа Соединённых Штатов Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству источник в МИД Турции, Фидан и Блинкен обсудили ситуацию в САР. Глава МИД Турции «призвал к конструктивной роли всех игроков региона».

«Министр Фидан подчеркнул важность того, чтобы не повторять прежних ошибок, и заявил, что Дамаск должен действовать реалистично и наладить диалог с оппозицией», — сказал дипломат.

По его словам, Фидан также заявил, что «террористическим организациям, таким как Рабочая партия Курдистана и ИГИЛ* нельзя позволить воспользоваться хаосом» в Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, министр напомнил о важности доставки гумпомощи в регион.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предлагал сирийскому коллеге Башару Асаду начать переговоры о будущем САР, однако тот отказался.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ.