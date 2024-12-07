Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад обратить внимание на необходимость спасения «остатков» Украины, а не на ее победу в текущем конфликте. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Этот комментарий был сделан в ответ на заявления министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде, который утверждал, что после недавнего выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ необходимо «обеспечить победу Украины», указывая на якобы нарушения Россией принципов Хельсинкского заключительного акта и Устава ООН.
Захарова подчеркнула, что остановка поставок оружия киевскому режиму является ключевым шагом к спасению страны и её граждан. Она отметила, что если эта ситуация не изменится, то от Украины и её населения Запад не оставит ничего.
Захарова также задала вопрос правительству Норвегии о том, где находился Хельсинский заключительный акт, когда Запад проводил военные операции в Югославии и способствовал государственному перевороту в Украине в 2014 году.
Ранее сенатор Алексей Пушков предложил направить Эйде к американскому бизнесмену Илону Маску за вживлением чипа с искусственным интеллектом и перепрограммированием. По мнению сенатора, это необходимо сделать, потому что Эйде мыслит лишь лозунгами, а думать не умеет.