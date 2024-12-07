Победитель выборов в Румынии назвал отмену итогов госпереворотом

«По сути, это формализованный государственный переворот. Верховенство права находится в искусственной коме, а правосудие, подчиненное политическим заказам, практически утратило свою суть. Это больше не правосудие, оно подчиняется приказам», — сказал политик.
Основой демократического государства является власть народа, и власти обязаны уважать результаты всеобщего голосования, продолжил он. Джорджеску выразил уверенность, что правительство боится потерять власть и столкнуться с разоблачениями.
«В этот день коррумпированная система Румынии показала свое истинное лицо, а именно заключила договор с дьяволом. Я, Кэлин Джорджеску, заключил единый договор с румынским народом и Богом», — добавил он.
Конституционный суд (КС) Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов 6 декабря. Ведомство объяснило свое решение, которое является «окончательным и общеобязательным», необходимостью «обеспечения правильности и законности избирательного процесса».
Согласно отчету Высшего совета обороны (SRI) страны, представленного суду, некий гражданин Румынии Богдан Пещир платил «влиятельным лицам» в TikTok за продвижение Кэлина Джорджеску в соцсети — всего $381 тыс. В целом на кампанию независимого кандидата, по данным SRI, было потрачено около €1 млн. Кроме того, в SRI не исключили, что за продвижением Джорджеску могут стоять российские спецслужбы (Москва отвергает все подозрения и обвинения во вмешательстве в дела других государств).
Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября. Кэлин Джорджеску победил, набрав 22,95% голосов. Второе место и право выхода во второй тур получила лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%).
В ходе предвыборной кампании Джорджеску заработал в СМИ репутацию пророссийского кандидата из-за жесткой критики сближения Румынии с НАТО и оказания военной помощи Украине.
После победы в первом туре, в начале декабря политик также заявил о планах отказаться от поддержки Украины в случае прихода к власти. По словам Джорджеску, в частности прекратятся экспорт украинского зерна через румынский порт Констанца, обучение украинских летчиков и поставки Украине оружия. Политик также назвал приоритетом «немедленное прекращение» боевых действий.
28 ноября Высокий кассационный суд Румынии постановил пересчитать голоса первого тура президентских выборов. По данным Reuters, решение суда было принято единогласно после иска кандидата от Румынской национально-консервативной партии Кристиана Терхеша, набравшего 1% голосов. Он потребовал пересчитать бюллетени и аннулировать результаты прошедшего голосования. Теперь властям республики предстоит согласовать новую дату выборов.