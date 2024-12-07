Победитель выборов в Румынии назвал отмену итогов госпереворотом

Согласно отчету Высшего совета обороны (SRI) страны, представленного суду, некий гражданин Румынии Богдан Пещир платил «влиятельным лицам» в TikTok за продвижение Кэлина Джорджеску в соцсети — всего $381 тыс. В целом на кампанию независимого кандидата, по данным SRI, было потрачено около €1 млн. Кроме того, в SRI не исключили, что за продвижением Джорджеску могут стоять российские спецслужбы (Москва отвергает все подозрения и обвинения во вмешательстве в дела других государств).