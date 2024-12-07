Латвия и Литва помешали принять новые санкции ЕС из-за лазейки

Этот пункт позволяет европейским компаниями продолжать работу в России и получать разрешение на импорт и экспорт продукции, которая в противном случае была бы под запретом. Такое положение появилось два года назад, в декабре 2022-го, и первоначально было призвано помочь компаниям, стремящимся покинуть российский рынок, но не способным пока это осуществить в силу разных причин.
С тех пор исключение из правил продлевалось трижды, что, по мнение, критиков, дало компаниям достаточно времени, чтобы постепенно свернуть свой бизнес в России.
Германия, Франция и другие члены союза не планировали менять правила. По словам одного из дипломатов, Еврокомиссия пообещала Литве и Латвии «учесть их просьбу» при работе над следующим, 16-м пакетом ограничений. Дипломаты вернутся к обсуждению ограничений примерно через неделю, 16 декабря.
Остальная часть прорабатываемого 15-го пакета санкций в основном касается ограничений против компаний и судов, в проекте предложено удвоить число подсанкционных нефтяных и газовых танкеров, доведя их общее количество до 75.
На продлении другого исключения из санкций настаивают представители Словакии. Речь идет о праве экспортировать очищенную российскую нефть в Чехию. Как объясняет Братислава, этот пункт необходим, чтобы продолжал работу единственный словацкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Slovnaft, принадлежащий венгерской MOL Group. Однако чешские власти не против прекратить действие этого пункта.
Предыдущий, 14-й пакет санкций, был одобрен ЕС в июне. Он в том числе ввел запрет на транзит российского СПГ через европейские порты и обязал компании, имеющие «дочек» в третьих странах, не допускать реэкспорт в Россию технологий двойного назначения.
Российские власти считают санкции незаконными и неэффективными, это не пугает Москву, подчеркивали в Кремле. Целью ограничений там считают сдерживание российской экономики.