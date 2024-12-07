Латвия и Литва помешали принять новые санкции ЕС из-за лазейки

Этот пункт позволяет европейским компаниями продолжать работу в России и получать разрешение на импорт и экспорт продукции, которая в противном случае была бы под запретом. Такое положение появилось два года назад, в декабре 2022-го, и первоначально было призвано помочь компаниям, стремящимся покинуть российский рынок, но не способным пока это осуществить в силу разных причин.