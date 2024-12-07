Yonhap: президент Южной Кореи обратится к нации

СЕУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль планирует выступить со специальным обращением к нации перед тем, как в Национальном собрании страны пройдет голосование о его импичменте. Об этом сообщило агентство Yonhap.