Yonhap: президент Южной Кореи обратится к нации

СЕУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль планирует выступить со специальным обращением к нации перед тем, как в Национальном собрании страны пройдет голосование о его импичменте. Об этом сообщило агентство Yonhap.
«Президент Юн Сок Ёль обратится с заявлением перед голосованием об импичменте», — сказал агентству сотрудник администрации. Указывается, что обращение состоится в 10:00 по местному времени (04:00 мск).
6 декабря президент встретился с руководством правящей партии «Гражданская сила», которое донесло мнения ее депутатов, в том числе по вопросу, касающемся необходимости извинений со стороны президента из-за военного положения.
«Конкретное содержание обращения определяет президент», — добавил сотрудник. Это должно стать первым публичным выступлением Юн Сок Ёля после отмены военного положения.
Голосование по импичменту ожидается 7 декабря в 17:00 по местному времени (11:00 мск). Правящая «Гражданская сила» контролирует 108 из 300 мест в парламенте Южной Кореи. Чтобы отстранить президента от власти, нужно 200 голосов депутатов. С предложением объявить импичмент выступил 191 депутат парламента.