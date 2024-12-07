Захарова призвала Запад думать не о «победе Украины», а о ее спасении

«Что касается “победы Украины”, то западникам лучше формулировать свою заботу об остатках этого государства словом “спасение”, для чего необходимо прекратить поставки вооружений киевскому режиму и не допустить снижения возраста мобилизации украинцев», — написала Захарова в Telegram.
Так Захарова прокомментировала призыв министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде обеспечить победу Украины после выступления главы МИД России Сергей Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ. По его мнению, Россия «нарушает принципы Хельсинкского заключительного акта и Устава ООН». Захарова задалась вопросом, где был Хельсинский заключительный акт, «когда США и другие натовцы бомбили Югославию и руководили государственным переворотом на Украине в 2014 году».