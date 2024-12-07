Захарова призвала Запад думать не о «победе Украины», а о ее спасении

Так Захарова прокомментировала призыв министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде обеспечить победу Украины после выступления главы МИД России Сергей Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ. По его мнению, Россия «нарушает принципы Хельсинкского заключительного акта и Устава ООН». Захарова задалась вопросом, где был Хельсинский заключительный акт, «когда США и другие натовцы бомбили Югославию и руководили государственным переворотом на Украине в 2014 году».