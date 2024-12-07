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Байден: в Европе находятся 80 тысяч американских солдат

Байден отчитался перед Конгрессом США.

Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что на территории европейских государств находятся 80 тысяч военнослужащих США.

Байден отчитался перед Конгрессом Соединённых Штатов. В своём отчёте демократ утверждает, что американские солдаты находятся в Европе для «сдерживания российской агрессии».

«Около 80 тысяч военнослужащих вооружённых сил США направлены или развёрнуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — говорится в документе.

Президент США добавил, что американские военные в Европе необходимы для «успокоения союзников», а также «сдерживания дальнейшей российской агрессии».

Ранее сообщалось, что европейские чиновники обсуждают размещение миротворцев на Украине.

В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Вооружённые силы ФРГ могут быть развёрнуты для «обеспечения мира» между Украиной и РФ.

Байден Джо