ВСУ впервые попытались атаковать Крымский мост новейшими польскими БЭК «Гавия»

В ночь на 6 декабря российские военные обнаружили и уничтожили несколько надводных дронов, направленных в сторону моста. Первые пять катеров были зафиксированы в акватории Черного моря в 4:50 утра. Движение по Крымскому мосту было перекрыто уже в 5:17, после чего российские войска задействовали вертолеты и высокоскоростные катера «Раптор» для уничтожения угрозы.