Британская контрразведка MI5 перенаправляет свои ресурсы с борьбы с терроризмом на противодействие угрозам, исходящим от якобы враждебных государств, включая Россию, сообщает газета Times, ссылаясь на главу службы Кена Маккалума.
Это решение, по его словам, связано с необходимостью справляться с растущими угрозами, связанными с деятельностью этих государств.
Посольство России в Лондоне ранее выпустило заявление, в котором утверждается, что британские власти усиливают антироссийскую пропаганду и дезинформацию, чтобы отвлечь внимание общества от негативных трендов в своей экономике, а также на фоне осознания надвигающегося краха «украинского проекта».
«MI5 вынуждена “сокращать” свой фокус на контртерроризме, чтобы справляться с растущей угрозой со стороны России и других враждебных государств», — говорится в публикации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы британской службы контрразведки MI5 Кена Маккаллума о высланных российских «шпионах» из Европы. По ее словам, британская пресса никогда не задаст Маккаллуму вопрос о том, сколько шпионов из Великобритании «разбросано по миру».