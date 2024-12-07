Times: MI5 вместо борьбы с терроризмом тратит ресурсы на борьбу с Россией

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы британской службы контрразведки MI5 Кена Маккаллума о высланных российских «шпионах» из Европы. По ее словам, британская пресса никогда не задаст Маккаллуму вопрос о том, сколько шпионов из Великобритании «разбросано по миру».