WSJ узнала, что две страны предложили Башару Асаду покинуть Сирию

Хомс остался последним крупным городом под контролем правительства в Сирии, который находится на дороге между Дамаском и территорией, захваченной повстанцами. Население Хомса — около 800 тыс. человек, его потеря лишит власти доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к правительству алавитское меньшинство, к которому принадлежит Асад, предупреждает WSJ.