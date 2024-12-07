WSJ узнала, что две страны предложили Башару Асаду покинуть Сирию

Должностные лица Египта и Иордании предложили сирийскому президенту Башару Асаду покинуть республику и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Иорданское посольство в США отрицает эту информацию.
Асад, как выяснила WSJ, по состоянию на пятницу, 6 декабря, оставался в Сирии.
Катар, ОАЭ и другие арабские страны все больше обеспокоены вероятностью скорого падения правительства Сирия и дестабилизацией в регионе, рассказали источники газеты. С их слов, сирийский президент попросил Турцию вмешаться в происходящее, попросил оружие у Египта, ОАЭ, Иордании и Ирака, но получил отказ.
Хомс остался последним крупным городом под контролем правительства в Сирии, который находится на дороге между Дамаском и территорией, захваченной повстанцами. Население Хомса — около 800 тыс. человек, его потеря лишит власти доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к правительству алавитское меньшинство, к которому принадлежит Асад, предупреждает WSJ.
«Если Хомс падет, я не вижу, как режим сможет выжить», — оценил старший аналитик по современным конфликтам в Международной кризисной группе Джером Древон.
Сирийские повстанцы и боевики, сосредоточенные в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб, начали масштабное наступление утром 27 ноября. Ключевую роль в наступлении играют группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) и отдельные подразделения «Сирийской национальной армии» (СНА, ранее была известна как «Сирийская свободная армия»), которую поддерживали США и Турция.
За несколько дней боевикам удалось занять ряд ключевых городов и деревень в провинции Алеппо, а также войти в крупнейший город севера Сирии с одноименным названием.
Российские военные в Сирии принимают участие в отражении наступления боевиков. Минобороны России несколько раз сообщало о нанесении авиаударов по позициям повстанцев и их линиям снабжения.
В начале декабря сирийская армия отступила из Хамы, это пятый по численности населения город Сирии, в нем проживает около полумиллиона человек. Командование объяснило происходящее «временной тактической мерой», необходимой для спасения жизней мирных жителей.