МО Сирии: сирийские военные закрепились на севере провинции Хомс

Подразделения Вооружённых сил САР закрепились на севере провинции Хомс, информирует Минобороны Сирии.
В ведомстве подчеркнули, что действия военных направлены против террористов. ВС САР прикрывает авиация РФ.
«Вооружённые силы проводят эффективную операцию в направлении населённых пунктов Эд-Дар-эль-Кабира, Телль-Биса и Эр-Растан на севере провинции Хомс под прикрытием сирийской и российской авиации, бронетехники, а также артиллерийских и ракетных войск», — говорится в сообщении.
Заявление Минобороны Сирии обнародовано в Facebook*.
В МО уточнили, что правительственные сили уничтожили десятки террористов, которые «массово бежали в панике», а также ликвидировали «большое количество техники и оружия».
Ранее сообщалось, что посольство Российской Федерации в Сирии призвало россиян покинуть территорию республики из-за обострения военно-политической обстановки.
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