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МО Сирии: сирийские военные закрепились на севере провинции Хомс

ВС САР прикрывает авиация РФ.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения Вооружённых сил САР закрепились на севере провинции Хомс, информирует Минобороны Сирии.

В ведомстве подчеркнули, что действия военных направлены против террористов. ВС САР прикрывает авиация РФ.

«Вооружённые силы проводят эффективную операцию в направлении населённых пунктов Эд-Дар-эль-Кабира, Телль-Биса и Эр-Растан на севере провинции Хомс под прикрытием сирийской и российской авиации, бронетехники, а также артиллерийских и ракетных войск», — говорится в сообщении.

Заявление Минобороны Сирии обнародовано в Facebook*.

В МО уточнили, что правительственные сили уничтожили десятки террористов, которые «массово бежали в панике», а также ликвидировали «большое количество техники и оружия».

Ранее сообщалось, что посольство Российской Федерации в Сирии призвало россиян покинуть территорию республики из-за обострения военно-политической обстановки.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.