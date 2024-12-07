Трамп заявил, что уверен в выдвинутом на пост главы Пентагона Хегсете

Избранный президент США Дональд Трамп выразил уверенность в правильности своего решения номинировать Пита Хегсета на должность главы Пентагона. Об этом сообщает NBC.
«Да, я уверен. Он очень умный человек… Он военный человек по своей сути. Каждый раз, когда я общаюсь с ним, он хочет говорить лишь на военные темы», — отметил Трамп, ответив на вопрос о своем доверии к Хегсету.
Он также добавил, что многие сенаторы связывались с ним и говорили положительное о Хегсете, выразив надежду на его успешное утверждение на должности.
Ранее телеведущий Пит Хегсет, которого предложил на должность главы Пентагона Дональд Трамп, заявил, что в случае одобрения его кандидатуры в Сенате он откажется от употребления алкоголя.