Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился из-за военного положения

Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль выступил со специальным телеобращением к нации, выступление состоялось перед голосованием об импичменте.
Президент Южной Кореи извинился из-за военного положения, а также пообещал, что второго военного положения не будет.
«Я приношу глубочайшие извинения за свои действия», — заявил политик.
Кроме того, Юн Сок Ёль утверждает, что возьмёт ответственность за свои действия и не будет пытаться избежать наказания.
Напомним, Юн Сок Ёль ввёл военное положение в Южной Корее. По его словам, это было сделано для защиты страны «от угрозы коммунистических сил» Пхеньяна.
Правительство страны проголосовало за отмену военного положения. Юн Сок Ёль отменил военное положение, а также заявил, что отозвал военных.
Президенту Южной Кореи грозит импичмент.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее началось расследование в отношении президента Юн Сок Ёля, который пытался ввести в стране военное положение.