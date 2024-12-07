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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился из-за военного положения

Он обратился к нации и пообещал, что «второго военного положения не будет».

Источник: Аргументы и факты

Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль выступил со специальным телеобращением к нации, выступление состоялось перед голосованием об импичменте.

Президент Южной Кореи извинился из-за военного положения, а также пообещал, что второго военного положения не будет.

«Я приношу глубочайшие извинения за свои действия», — заявил политик.

Кроме того, Юн Сок Ёль утверждает, что возьмёт ответственность за свои действия и не будет пытаться избежать наказания.

Напомним, Юн Сок Ёль ввёл военное положение в Южной Корее. По его словам, это было сделано для защиты страны «от угрозы коммунистических сил» Пхеньяна.

Правительство страны проголосовало за отмену военного положения. Юн Сок Ёль отменил военное положение, а также заявил, что отозвал военных.

Президенту Южной Кореи грозит импичмент.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее началось расследование в отношении президента Юн Сок Ёля, который пытался ввести в стране военное положение.