Рядом с Украиной находятся европейские государства, выступающие за сотрудничество с Российской Федерацией, пишет Foreign Policy.
«Европейские государства, с которыми граничит Украина, имеют решающее значение для её обороноспособности, но всё меньше заинтересованы в этом», — говорится в публикации.
В материале утверждается, что по результатам выборов в Европе, Украина может оказаться в соседстве с «пророссийскими» Венгрией, Словакией, а также Румынией.
Данные страны являются членами ЕС и Североатлантического альянса, однако они «агрессивно» реагируют на призывы Киева о помощи. Более того, в публикации сказано, что они могут стать «преградами» для её оказания.
«Учитывая предстоящие выборы 2025 года в Чехии, Молдавии, вероятно, Болгарии, это восстание может расшириться», — подчеркнули авторы материала.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску выступит против помощи Киеву.