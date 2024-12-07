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FP: Украине грозит соседство с симпатизирующими РФ странами Евросоюза

В публикации утверждается, что речь идёт о Венгрии, Словакии, а также Румынии.

Источник: Freepik

Рядом с Украиной находятся европейские государства, выступающие за сотрудничество с Российской Федерацией, пишет Foreign Policy.

«Европейские государства, с которыми граничит Украина, имеют решающее значение для её обороноспособности, но всё меньше заинтересованы в этом», — говорится в публикации.

В материале утверждается, что по результатам выборов в Европе, Украина может оказаться в соседстве с «пророссийскими» Венгрией, Словакией, а также Румынией.

Данные страны являются членами ЕС и Североатлантического альянса, однако они «агрессивно» реагируют на призывы Киева о помощи. Более того, в публикации сказано, что они могут стать «преградами» для её оказания.

«Учитывая предстоящие выборы 2025 года в Чехии, Молдавии, вероятно, Болгарии, это восстание может расшириться», — подчеркнули авторы материала.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску выступит против помощи Киеву.