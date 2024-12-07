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WSJ: Египет и Иордания предложили Асаду покинуть САР

По данным издания, Иордания и Египет выступили с инициативой о создании «временного совета».

Власти Иордании и Египта предложили сирийскому лидеру Башару Асаду уехать из САР, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Иордания и Египет выступили с инициативой о создании «временного совета», в который «войдут представители оппозиции».

«Египетские и иорданские официальные лица призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдёт оппозиция», — говорится в публикации.

При этом посольство Иордании в Соединённых Штатах опровергло это сообщение.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии.

Путин указал на необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии в САР.

Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* не скрывают, что их поддерживают украинские спецслужбы.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.