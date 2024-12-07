Байден испугался реакции Трампа на помилование своего сына

Президент Джо Байден испытывает опасения по поводу возможного возмездия со стороны Дональда Трампа в связи с помилованием своего сына Хантера. Об этом сообщили в Белом доме.
Власти утверждают, что республиканцы угрожали мстить, когда Хантера Байдена ожидало вынесение приговора.
Ранее издание Financial Times сообщало, что решение Джо Байдена помиловать своего сына Хантера стало сильным ударом для Демократической партии, пытающейся оправиться после победы Дональда Трампа на прошедших выборах.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Хантер Байден собрался «посвятить жизнь помощи людям с зависимостями». Она порекомендовала ему обратить внимание на Зеленского.