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Расчет БПЛА уничтожил автомобиль ВСУ под Курахово

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки российских войск активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы и техники противника на кураховском направлении, уничтожая технику и живую силу противника, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами БПЛА успешно преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей в тылу противника и определил приоритетную для уничтожения — автомобиль с военнослужащими ВСУ», — говорится в сообщении.

Как отмечает Минобороны РФ, профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к движущейся на большой скорости машине и осуществил сброс гранатометных осколочных выстрелов (ВОГ).

«В результате первого попадания цель была повреждена, а после остановки автомобиль был полностью уничтожен прямым попаданием второго боеприпаса», — добавили в пресс-службе военного ведомства.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.