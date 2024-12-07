Расчет БПЛА уничтожил автомобиль ВСУ под Курахово

«После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами БПЛА успешно преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей в тылу противника и определил приоритетную для уничтожения — автомобиль с военнослужащими ВСУ», — говорится в сообщении.
Как отмечает Минобороны РФ, профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к движущейся на большой скорости машине и осуществил сброс гранатометных осколочных выстрелов (ВОГ).
«В результате первого попадания цель была повреждена, а после остановки автомобиль был полностью уничтожен прямым попаданием второго боеприпаса», — добавили в пресс-службе военного ведомства.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.