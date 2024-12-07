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Парламент Южной Кореи проголосует по расследованию в отношении первой леди

Голосование планируется провести перед обсуждением импичмента президента.

Источник: Аргументы и факты

Парламент Южной Кореи намерен провести голосование по призыву к расследованию в отношении первой леди страны Ким Гон Хи. Об этом сообщает Yonhap.

В повестке дня стоит предложение о расследовании обвинений в коррупции и вмешательстве в выборы, связанных с Ким Гон Хи. Это голосование планируется провести перед обсуждением импичмента президента.

Ранее в Южной Корее началось расследование в отношении президента Юн Сок Ёля, который пытался ввести в стране военное положение. Полиция создала специальную следственную группу из 120 человек.

Напомним, Юн Сок Ёль объявил о введении в Южной Корее военного положения. Это произошло после подачи оппозиционной Демократичной партии ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору страны.