Парламент Южной Кореи рассмотрит вопрос об импичменте президента

В преддверии голосования правящая партия «Сила народа», у которой 108 мандатов, провела общее собрание и приняла решение голосовать против импичмента. Лидер партии Хан Дон Хун пояснил, что это необходимо, чтобы избежать хаоса. Однако 6 декабря партия провела еще одно экстренное заседание, на котором пересмотрела свою позицию. Хан заявил, что в свете «вновь открывшихся обстоятельств» считает необходимым незамедлительно отстранить президента, чтобы «защитить Республику Корея и ее народ», и что у него есть основания полагать, будто Юн может опять предпринять какие-то радикальные шаги. В тот же день лидер «Силы народа» имел беседу с президентом, но, по собственному признанию, не услышал ничего, что заставило бы его изменить свое мнение.