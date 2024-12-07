Парламент Южной Кореи рассмотрит вопрос об импичменте президента

Как будет проходить голосование
4 декабря шесть оппозиционных партий Южной Кореи запустили процедуру импичмента президента страны Юн Сок Ёля, предпринявшего попытку ввести в стране военное положение. Однопалатный парламент страны, Национальное собрание, проведет голосование по этому вопросу 7 декабря. Для отстранения президента от власти необходимы голоса не менее двух третей депутатов, однако у шести оппозиционных партий, запустивших процедуру, всего 192 мандата из 300, и поэтому им нужно заручиться поддержкой по меньшей мере восьми членов правящей партии.
В преддверии голосования правящая партия «Сила народа», у которой 108 мандатов, провела общее собрание и приняла решение голосовать против импичмента. Лидер партии Хан Дон Хун пояснил, что это необходимо, чтобы избежать хаоса. Однако 6 декабря партия провела еще одно экстренное заседание, на котором пересмотрела свою позицию. Хан заявил, что в свете «вновь открывшихся обстоятельств» считает необходимым незамедлительно отстранить президента, чтобы «защитить Республику Корея и ее народ», и что у него есть основания полагать, будто Юн может опять предпринять какие-то радикальные шаги. В тот же день лидер «Силы народа» имел беседу с президентом, но, по собственному признанию, не услышал ничего, что заставило бы его изменить свое мнение.
Президент Южной Кореи избирается на один пятилетний срок без возможности переизбрания. Юн Сок Ёль победил на выборах в марте 2022 года с минимальным преимуществом в истории страны — 0,7%. В мае того же года Юн вступил в должность, его полномочия истекают в 2027 году.
С основания Республики Корея в 1948 году импичмент президенту объявляли всего дважды — Но Му Хёну в 2004-м (правда, Конституционный суд отменил решение об импичменте, восстановив его в должности) и Пак Кын Хе в 2016-м.
Почему Юну хотят объявить импичмент
Поздним вечером 3 декабря Юн заявил о введении в стране чрезвычайного военного положения для «защиты от угрозы северокорейских коммунистических сил, для сокрушения беспринципных просеверокорейских антигосударственных сил, ворующих свободу и счастье нашего народа, и для сохранения свободного конституционного строя». Последний раз военное положение вводилось в Южной Корее в 1980 году, до перехода страны к демократии.
Это произошло на фоне обострившегося противостояния между президентом и парламентом, большинство мест в котором принадлежит оппозиционной Демократической партии («Тобуро»). На минувшей неделе оппозиция существенно сократила внесенный Юном проект бюджета на следующий финансовый год, а 2 декабря запустила процедуру импичмента председателя комитета по аудиту и инспекциям Чхве Чжэ Хэ и трех прокуроров, вовлеченных в скандал вокруг первой леди Ким Кон Хи.
Супругу президента Южной Кореи обвиняли в манипуляциях с ценами на акции Deutsch Motors, автодилера BMW в Южной Корее, в период с 2009 по 2012 год. А в конце 2023 года вокруг Ким разгорелся другой скандал — ее заподозрили в коррупции из-за видео, на котором она в конце 2022 года принимает в подарок сумку Christian Dior стоимостью более $2 тыс. от американского пастора, пытавшегося добиться смягчения позиции Сеула в отношении Северной Кореи. В начале октября 2024 года прокуратура Сеула отказалась предъявить Ким обвинения в коррупции, посчитав, что полученные ею подарки не были связаны с официальными полномочиями Юна и что взамен не было оказано никаких услуг. Спустя пару недель аналогичное решение было принято и по делу Deutsch Motors.
3 декабря, около 23:00 по местному времени, начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су, назначенный ответственным за обеспечение военного положения, издал приказ, запрещающий политическую деятельность, включая работу парламента и политических партий, а также любые формы общественного протеста. Несмотря на позднее время, почти две трети депутатов успели приехать в здание парламента до того, как вход в него заблокировали военные. Спустя всего 150 минут после введения военного положения все присутствовавшие в парламенте 190 депутатов проголосовали за его отмену.
В соответствии с Конституцией президент был обязан выполнить требования Национального собрания. Ранним утром 4 декабря, спустя примерно шесть часов после введения военного положения, президент и кабинет министров объявили о его отмене. После этого в отставку подали многие сотрудники администрации Юна и министр обороны Ким Ён Хён.
Согласно опросу общественного мнения, проведенному исследовательской компанией Realmeter, 73,6% корейцев поддержали импичмент президента, причем 69,5% респондентов считают, что действия Юна были равносильны мятежу. Призывы к импичменту президента звучали и прежде: именно на Юна возлагали ответственность за трагическую гибель 158 человек в давке на Хеллоуин в 2022 году. В последнее время подобные настроения лишь усилились на фоне обвинений президента в некомпетентности и злоупотреблении властью. Незадолго до введения военного положения рейтинг одобрения Юна колебался между 17 и 25% от опроса к опросу.
Что будет после голосования в парламенте
В случае успеха оппозиции Юн незамедлительно лишится своих полномочий. Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су станет временно исполняющим обязанности президента на период, пока законность импичмента будет изучать Конституционный суд. Его решение должно быть вынесено в течение 180 дней с момента внесения запроса.
Проблема в том, что для рассмотрения дел в Конституционном суде требуется кворум из по меньшей мере семи судей (всего их, согласно законодательству, девять), но сейчас в составе суда лишь шесть — трое в прошлом году покинули его в связи с истечением срока полномочий, и замену им Национальное собрание до сих пор не назначило. Двумя месяцами ранее правило кворума было решено отменить, но для подтверждения импичмента необходимо единогласное решение всех шести судей, поясняет радио KBS.
Если Конституционный суд одобрит импичмент Юна, то в Южной Корее в течение 60 дней со дня вынесения этого решения будут назначены новые президентские выборы. Если члены КС не придут к единому мнению, Юн будет восстановлен в должности, как это произошло с Но Му Хёном. Еще один возможный сценарий — добровольный уход Юна в отставку на фоне растущего общественного недовольства.
Южнокорейская полиция начала расследование в отношении Юна по подозрению в государственной измене. Президентский иммунитет в этом случае не действует, виновный в госизмене может быть приговорен к смертной казни. Такой приговор был, в частности, вынесен бывшему президенту Южной Кореи Чон Ду Хвану, занимавшему эту должность с 1980 по 1988 год. После перехода страны к демократии он был признан виновным в госизмене, мятеже и других преступлениях. Затем приговор заменили на пожизненное заключение, а в 1997 году Чон был и вовсе помилован.
Из трех ныне живых бывших президентов Южной Кореи всего один не отбывал тюремное заключение — это Мун Чжэ Ин, предшественник Юн Сок Ёля.
Занимавшей президентский пост до него Пак Кын Хе в декабре 2016 года был объявлен импичмент из-за коррупционного скандала с участием ее подруги; в марте 2017 года Конституционный суд подтвердил это решение. В том же месяце Пак была арестована, в апреле ей предъявили обвинения в злоупотреблении властью, взяточничестве и разглашении государственных секретов. Спустя год суд приговорил ее к 24 годам тюремного заключения, впоследствии этот срок был увеличен до 25 лет, а затем сокращен до 20 лет. В декабре 2021 года президент Мун объявил о помиловании Пак.
Ее предшественник на посту президента Южной Кореи (2008−2013 годы) Ли Мён Бак в 2018 году был приговорен к 15 годам тюрьмы — также за коррупцию; впоследствии срок был увеличен до 17 лет. В декабре 2022 года Ли был помилован Юн Сок Ёлем.