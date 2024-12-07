Жителям Новосибирска объяснили, как задать вопрос Путину в рамках прямой линии

Пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным запланированы на 19 декабря 2024 года — такую информацию официально подтвердили. По сложившемуся обычаю, это мероприятие пройдет в четверг и сохранит проверенный формат, в ходе которого лидер страны подведет итоги года вместе с гражданами и представителями прессы. Сбор вопросов начнется в полночь с субботы на воскресенье, 8 декабря. У жителей Дальнего Востока будет небольшое преимущество, поскольку горячие линии будут открыты по их местному времени.