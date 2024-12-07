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Жителям Новосибирска объяснили, как задать вопрос Путину в рамках прямой линии

Старт приёма обращений начнётся в ночь с 7 на 8 декабря по телефону, смс, через сайт и соцсети. Прямая линия пройдет 19 декабря.

Пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным запланированы на 19 декабря 2024 года — такую информацию официально подтвердили. По сложившемуся обычаю, это мероприятие пройдет в четверг и сохранит проверенный формат, в ходе которого лидер страны подведет итоги года вместе с гражданами и представителями прессы. Сбор вопросов начнется в полночь с субботы на воскресенье, 8 декабря. У жителей Дальнего Востока будет небольшое преимущество, поскольку горячие линии будут открыты по их местному времени.

Вот возможные способы отправить свой вопрос:

  1. Позвоните по номеру: 8−800−200−40−40.
  2. Отправьте текстовое сообщение на номер 0−40−40.
  3. На интернет-ресурсах Москва-Путину.рф или moskva-putinu.ru возможно задать текстовый вопрос либо записать видеообращение.
  4. Используйте специальное приложение «Москва Путину», доступное в RuStore.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возле театра Глобус едва не сбили пешехода.

Путин Владимир