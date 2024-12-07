NYT: Иран начал эвакуировать из Сирии своих дипломатов и военных

По данным издания, 6 декабря часть сотрудников посольства Ирана в Дамаске, их семьи и гражданские лица начали покидать Сирию. Одни были направлены в Тегеран на самолетах, другие отправлены наземным транспортом в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.
Среди эвакуированных оказались два генерала подразделения «Аль-Кудс», которые действовали в Сирии в качестве военных советников. Источники газеты уточнили, что они покинули страну после захвата города Хама повстанцами и выхода курдских отрядов к Дейр-эз-Зору. Эвакуация, как утверждают источники, связана с резким изменением обстановки в регионе и невозможностью Ирана продолжать свою активность в прежнем формате.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи на этой неделе посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Во время переговоров он заверил сирийского лидера в готовности Ирана оказать полную поддержку.