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За два дня губернатору Челябинской области поступило более 2 тысяч обращений

Прямая линия Алексеем Текслером пройдет 11 декабря.

Источник: Комсомольская правда

За два дня с момента анонса прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поступило 2088 сообщений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прямая линия пройдет 11 декабря. Вопрос можно будет задать в том числе во время эфира. Сделать это можно с помощью сайта спроситекслера.рф или по телефону 8−800−500−74−50 — с целью приема обращений работает горячая линия.

«Комсомольская правда» проведет трансляцию прямой линии на сайте Chel.kp.ru, в соцсетях и на радо 95,3 FM.