Шавкат Мирзиёев ознакомился с гидроэнергетическими сооружениями в Бостанлыкском районе

В Узбекистане активно используются все возможные источники для увеличения энергетических мощностей. В частности, гидроэнергетика в регионах представляет собой удобное и эффективное решение для обеспечения ежедневного энергоснабжения. Такие станции способны обеспечивать электричеством отдельные районы и махалли, не подключаясь к общей сети. Себестоимость получаемой энергии значительно ниже по сравнению с другими источниками, что делает гидроэнергетику приоритетным направлением развития.