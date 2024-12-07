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Шавкат Мирзиёев ознакомился с гидроэнергетическими сооружениями в Бостанлыкском районе

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Бостанлыкский район Ташкентской области, где побывал на малой гидроэлектростанции «Угам-1». Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Необходимо отметить, что в последние годы благодаря инвестициям в размере $630 млн в республике были построены новые ГЭС мощностью более 400 МВт, а их общая мощность достигла 2,2 ГВт.

В Ташкентской области функционируют 25 гидроэлектростанций общей мощностью 1330 МВт, что составляет 60% всей гидроэнергетической мощности страны. В настоящее время ведется строительство еще четырех ГЭС общей мощностью 340 МВт и стоимостью $880 млн. До 2028 года планируется реализация 23 проектов общей мощностью около 2,4 тысячи МВт на сумму $4,8 млрд.

Мощность малой ГЭС «Угам-1» составляет 1,48 МВт, что позволяет ежегодно производить 11,8 млн кВт⋅ч экологически чистой электроэнергии. На станции установлены современные эффективные гидроагрегаты и автоматизированная система управления.

Реализация проекта обеспечит бесперебойное электроснабжение 5 тысяч домохозяйств, а также туристических и рекреационных объектов в махаллях Чорбог, Хумсон и Угам. Ежегодно будет экономиться около 4 млн кубометров газа.

На данный момент на реке Угам построены две малые ГЭС, каждая из которых приносит доход в размере 200 млрд сумов ежегодно.

Было отмечено, что за счет повторного использования водного потока число таких станций можно увеличить до десяти. Это позволит решить не только вопросы энергоснабжения, но и улучшить инфраструктуру региона. Появятся новые предприятия в сфере предпринимательства и сельского хозяйства.

Президенту также была представлена информация о планируемых проектах в других регионах.

С целью увеличения общей мощности гидроэнергетики до 6 тысяч МВт к 2030 году планируется привлечь иностранные инвестиции и частный сектор. Для этого в стране имеется потенциал для строительства до 2 тысяч микро- и малых гидроэлектростанций.

В Узбекистане активно используются все возможные источники для увеличения энергетических мощностей. В частности, гидроэнергетика в регионах представляет собой удобное и эффективное решение для обеспечения ежедневного энергоснабжения. Такие станции способны обеспечивать электричеством отдельные районы и махалли, не подключаясь к общей сети. Себестоимость получаемой энергии значительно ниже по сравнению с другими источниками, что делает гидроэнергетику приоритетным направлением развития.

Шавкат Мирзиеев
энергетика