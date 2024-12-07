Шавкат Мирзиёев ознакомился с гидроэнергетическими сооружениями в Бостанлыкском районе

Необходимо отметить, что в последние годы благодаря инвестициям в размере $630 млн в республике были построены новые ГЭС мощностью более 400 МВт, а их общая мощность достигла 2,2 ГВт.
Мощность малой ГЭС «Угам-1» составляет 1,48 МВт, что позволяет ежегодно производить 11,8 млн кВт⋅ч экологически чистой электроэнергии. На станции установлены современные эффективные гидроагрегаты и автоматизированная система управления.
Реализация проекта обеспечит бесперебойное электроснабжение 5 тысяч домохозяйств, а также туристических и рекреационных объектов в махаллях Чорбог, Хумсон и Угам. Ежегодно будет экономиться около 4 млн кубометров газа.
На данный момент на реке Угам построены две малые ГЭС, каждая из которых приносит доход в размере 200 млрд сумов ежегодно.
Было отмечено, что за счет повторного использования водного потока число таких станций можно увеличить до десяти. Это позволит решить не только вопросы энергоснабжения, но и улучшить инфраструктуру региона. Появятся новые предприятия в сфере предпринимательства и сельского хозяйства.
Президенту также была представлена информация о планируемых проектах в других регионах.
В Узбекистане активно используются все возможные источники для увеличения энергетических мощностей. В частности, гидроэнергетика в регионах представляет собой удобное и эффективное решение для обеспечения ежедневного энергоснабжения. Такие станции способны обеспечивать электричеством отдельные районы и махалли, не подключаясь к общей сети. Себестоимость получаемой энергии значительно ниже по сравнению с другими источниками, что делает гидроэнергетику приоритетным направлением развития.