Украинский беспилотник атаковал Воронеж. Военная операция, день 1018-й

08:47 С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли в регионе каждого седьмого военного и каждый пятый танк, подсчитал ТАСС на основе данных Минобороны России.

08:42 Командование Вооруженных сил Украины перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

08:38 Вооруженные силы Украины больше не в состоянии выдерживать натиск российской армии, нужна передышка, признала глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская. Она также добавила, что ресурсов у Вооруженных сил России несоизмеримо больше.

08:35 России необходим «новый Нюрнбергский процесс» над украинскими военными преступниками, в том числе над президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.

«Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира», — сказал Константинов.

08:28 Мирных жителей продолжают вывозить из Суджанского района ежедневно, сообщил ТАСС врио главы района Юрий Дмитрюков.

«В Суджанском районе остались неэвакуированные жители. Если начнут сильно выбивать их (украинских военных. — “Газета.Ru”), страшно, чтобы люди наши не пострадали там. Работу по эвакуации вели и ведем», — сказал он.

