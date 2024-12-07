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Украинский беспилотник атаковал Воронеж. Военная операция, день 1018-й

В Воронеже сбили беспилотник ВСУ, заявил губернатор региона Александр Гусев. В Сумской области Украины произошли взрывы, сообщило издание «Общественное». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал неприемлемым «корейский сценарий» завершения украинского конфликта, связанный с его заморозкой. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:47 С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли в регионе каждого седьмого военного и каждый пятый танк, подсчитал ТАСС на основе данных Минобороны России.

08:42 Командование Вооруженных сил Украины перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

08:38 Вооруженные силы Украины больше не в состоянии выдерживать натиск российской армии, нужна передышка, признала глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская. Она также добавила, что ресурсов у Вооруженных сил России несоизмеримо больше.

08:35 России необходим «новый Нюрнбергский процесс» над украинскими военными преступниками, в том числе над президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.

«Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира», — сказал Константинов.

08:28 Мирных жителей продолжают вывозить из Суджанского района ежедневно, сообщил ТАСС врио главы района Юрий Дмитрюков.

«В Суджанском районе остались неэвакуированные жители. Если начнут сильно выбивать их (украинских военных. — “Газета.Ru”), страшно, чтобы люди наши не пострадали там. Работу по эвакуации вели и ведем», — сказал он.

08:21.

08:11 Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал неприемлемым «корейский сценарий» завершения украинского конфликта, связанный с его заморозкой.

«Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость».

Сальдо добавил, что заморозка конфликта приведет лишь к накоплению противоречий, это временное решение.

08:07 Взрывы произошли в Конотопе Сумской области Украины, сообщило издание «Общественное».

08:05 В Воронеже сбили беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1018-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.