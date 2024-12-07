Еврокомиссар по обороне призвал к «большому взрыву» ради сдерживания России

«Я вижу необходимость тратить больше на оборону не из-за Трампа, а из-за Путина. Иногда я думаю, что было бы хорошо, если бы мы тратили столько времени, сколько тратим сейчас на обсуждение Трампа, на обсуждение наших оборонных планов», — подчеркнул он.