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Байден и Трамп провели телефонный разговор

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден и победивший на выборах президента США Дональд Трамп провели телефонный разговор на прошлой неделе по случаю Дня благодарения, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника, знакомые с разговором.

Источник: AP 2024

«Президент Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп поговорили по телефону на прошлой неделе, в выходные по случаю Дня благодарения», — указывает телеканал.

По информации источников телеканала, Трамп позвонил, чтобы поздравить Байдена с Днем благодарения, разговор двух лидеров был непродолжительным и не касался актуальной повестки.

Отмечается, что это первый раз, когда политики пообщались после встречи Трампа с Байденом в Белом доме 13 ноября.

Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017—2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.

Байден Джо
Трамп Дональд