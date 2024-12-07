Президент поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции

«Мы гордимся нашим Основным законом — ярким символом и практическим воплощением правового сознания и воли народа. Считаю, что изучение каждой статьи, каждой нормы этого уникального правового документа, проявление к ним уважения должны стать для всех нас священным долгом и жизненным принципом. Убежден, что, работая добросовестно, осознавая свою ответственность, мы сможем еще больше повысить эффективность проводимых реформ и обязательно достигнем стоящих перед нами великих целей».