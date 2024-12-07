Вице-премьер Новак провел заседание по подготовке к 400-летию Красноярска

Об этом сообщили в краевом правительстве.
В плане подготовки Красноярска к 400-летию — 147 мероприятий, большинство из которых подготовлены по запросам красноярцев. Основные направления — обновление экономического облика, улучшение экологии, повышение качества городской среды и социальных сервисов.
Новак подчеркнул, что требуется благоустраивать места отдыха, развивать транспортную и жилую инфраструктуру, доступность учреждений культуры, здравоохранения, прочих социальных объектов.
К юбилею планируется строительство и реконструкция различных объектов — спорта, культуры, транспортной инфраструктуры
«Большое внимание уделяется сохранению объектов культурного и исторического наследия города. Самый значимый проект по созданию нового транспортного каркаса — это, безусловно, метро. Линии метротрамвая сейчас активно строятся в региональной столице. Кроме этого, оптимизируется маршрутная сеть общественного транспорта, совершенствуются стандарты транспортного обслуживания населения», — отметили в пресс-службе краевого правительства.
Ранее сообщалось о том, что Александр Новак ознакомился с поддержкой бизнеса и креативных индустрий в Красноярске.