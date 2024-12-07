Вице-премьер Новак провел заседание по подготовке к 400-летию Красноярска

«Большое внимание уделяется сохранению объектов культурного и исторического наследия города. Самый значимый проект по созданию нового транспортного каркаса — это, безусловно, метро. Линии метротрамвая сейчас активно строятся в региональной столице. Кроме этого, оптимизируется маршрутная сеть общественного транспорта, совершенствуются стандарты транспортного обслуживания населения», — отметили в пресс-службе краевого правительства.