Лукашенко и Путин приняли Концепцию безопасности Союзного государства 6 декабря

В сообщении сказано, что указанный документ был подготовлен по причине значительных изменений военно-политической обстановки, а также социально-экономической ситуации в восточном регионе (в том числе речь идет и про территорию Союзного государства). Кроме того, подготовка документа обусловлена усилением санкционного давления со стороны западных стран, ведением беспрецедентной информационной войны против государств-участников СГ.