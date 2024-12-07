Лукашенко и Путин приняли Концепцию безопасности Союзного государства 6 декабря

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в пятницу, 6 декабря, в Минске во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства приняли концепцию Союзного государства, передает БелТА.
В сообщении сказано, что указанный документ был подготовлен по причине значительных изменений военно-политической обстановки, а также социально-экономической ситуации в восточном регионе (в том числе речь идет и про территорию Союзного государства). Кроме того, подготовка документа обусловлена усилением санкционного давления со стороны западных стран, ведением беспрецедентной информационной войны против государств-участников СГ.
Сообщается, что Концепция безопасности основывается в том числе на Конституциях Беларуси и России. Также называются Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, Концепция национальной безопасности Беларуси. Указываются Военная доктрина СГ и Стратегия национальной безопасности России.
Также говорится, что стратегической целью обеспечения безопасности СГ была объявлена защита жизненно важных интересов личности, общества как от внутренних, так и от внешних угроз, которые направлены на подрыв национальных интересов, суверенитета, нарушение целостности государств-участников Договора о создании Союзного государства и которые представляют опасность для международного мира, стратегической стабильности.
Уточняется, что реализация положения названного документа будет достигаться за счет принятия скоординированных, организационных, экономических, военных и других мер, касающихся обеспечения безопасности Союзного государства.
Ранее Лукашенко и Путин подписали договор гарантий безопасности Союзного государства.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить «Орешник» в Беларуси, а президент России Владимир Путин поддержал.
Также мы писали, что Путин заявил, что Минск будет определять цели для размещенного в Беларуси «Орешника».