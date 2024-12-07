Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Существование Союзного государства является примером равноправного и успешного сотрудничества России и Белоруссии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президенты Белоруссии и России провели заседание Высшего Госсовета Союзного государства, по итогам которого принят ряд документов, том числе договор о гарантиях взаимной безопасности.
«Союзное государство, созданное 25 лет назад — пример равноправного и успешного сотрудничества России и Беларуси, имеющего большой потенциал для дальнейшей интеграции. Секрет его успешного строительства — прочный фундамент, заложенный и постоянно укрепляемый президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что 8 декабря 2024 года — особенный день для России и Белоруссии: 25-летие подписания договора о создании Союзного государства. По словам Володина, решение принималось в непростое для обеих стран время и по прошествии четверти века очевидно, насколько оно было стратегически правильным и необходимым.
«За период существования Союзного государства мы вышли на принципиально новый уровень экономической, политической и социальной интеграции: Беларусь — первый по объёму торговли партнёр России в СНГ и четвёртый в мире. Товарооборот между нашими странами растёт: в прошлом году он увеличился до рекордного показателя в 46,5 млрд долларов, а за 9 месяцев этого года вырос на 8,4%. Через импортозамещение значительно углубилось сотрудничество в различных сферах экономики, особенно в промышленности. Сделаны серьёзные шаги в обеспечении безопасности на всей территории Союзного государства», — сказал спикер Госдумы.
Володин также добавил, что со стороны Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России делается всё для законодательного решения задач по созданию единого экономического, гуманитарного, оборонного пространства.
«Вместе мы преодолеваем вызовы и угрозы, боремся с трудностями и вмешательством во внутренние дела России и Беларуси. Это делает нас не только ближе друг к другу, но и сильнее… Мы вместе с братским белорусским народом бережно храним и защищаем историческую правду, отстаиваем традиционные духовно-нравственные ценности», — заключил он.