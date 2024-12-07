Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества

«За период существования Союзного государства мы вышли на принципиально новый уровень экономической, политической и социальной интеграции: Беларусь — первый по объёму торговли партнёр России в СНГ и четвёртый в мире. Товарооборот между нашими странами растёт: в прошлом году он увеличился до рекордного показателя в 46,5 млрд долларов, а за 9 месяцев этого года вырос на 8,4%. Через импортозамещение значительно углубилось сотрудничество в различных сферах экономики, особенно в промышленности. Сделаны серьёзные шаги в обеспечении безопасности на всей территории Союзного государства», — сказал спикер Госдумы.