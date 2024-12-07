В Крыму предрекли самораспад Украины

На этой неделе МИД Украины заявил об отказе Киева от любых «альтернатив, суррогатов или заменителей» полноправного членства в НАТО в качестве гарантий безопасности. При этом заявление начинается с упоминаний об ожиданиях от так называемого «Будапештского меморандума», подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала. Внешнеполитическое ведомство страны называет меморандум «памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности».