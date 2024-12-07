Экс-премьер Молдавии предупредил о последствиях энергетического кризиса

«Нет смысла замалчивать правду. По сути, страна осталась без газа. Речан не справился с функциональными обязанностями премьера и решил разрулить ситуацию в качестве председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и уже совсем в новой должности — и.о. министра энергетики. После такого провала, я бы не доверил ему перейти дорогу и купить бутылку кефира. Нас ждет ужасная зима», — написал Филат на своей странице в соцсети.