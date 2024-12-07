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Экс-премьер Молдавии предупредил о последствиях энергетического кризиса

Экс-премьер Молдавии Филат: страну ждет ужасная зима из-за энергокризиса.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 7 дек — РИА Новости. Жителям Молдавии придется столкнуться с серьезными последствиями энергетического кризиса, считает бывший премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.

В четверг премьер Дорин Речан заявил, что отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова и намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести режим ЧП в области энергетики.

«Нет смысла замалчивать правду. По сути, страна осталась без газа. Речан не справился с функциональными обязанностями премьера и решил разрулить ситуацию в качестве председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и уже совсем в новой должности — и.о. министра энергетики. После такого провала, я бы не доверил ему перейти дорогу и купить бутылку кефира. Нас ждет ужасная зима», — написал Филат на своей странице в соцсети.

По его словам, подобная политика правительства может привести к отставке премьера. Филат отмечает, что в любом случае Речану осталось руководить страной лишь до лета, когда в стране пройдут парламентские выборы и будет выбран новый премьер.

Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% — до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.

С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

энергетика