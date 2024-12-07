Глава Башкирии встретился с гендиректором Российского экспортного центра

6 декабря глава Башкирии обсудил с гостьей вопросы сотрудничества с РЭЦ и расширение экспортных поставок из республики.
Г-жа Никишина отметила, что Башкирия активно развивает несырьевой и неэнергетический экспорт. За десять месяцев этого года республика лидирует в рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.
Предприятия Башкирии сотрудничают с партнерами из 75 стран.
— Активная позиция регионов в вопросе продвижения экспортёров, плотная кооперация с федеральным центром — необходимые шаги для эффективной помощи компаниям и достижения национальных целей — подчеркнула она.
Радий Хабиров отметил, что развитие экспорта подталкивает активная внешнеэкономическая работа и сотрудничество с ключевыми партнерами, в том числе, с РЭЦ.