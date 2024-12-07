МИД Ирана опроверг информацию об эвакуации посольства в Дамаске

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники в регионе писала, что 6 декабря часть сотрудников посольства Ирана в Дамаске, их семьи и гражданские лица начали покидать Сирию. Одни были направлены в Тегеран на самолетах, другие отправлены наземным транспортом в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.