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Алексея Додатко наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко получил почетную награду.

Источник: Законодательное Собрание Красноярского края

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко награжден медалью «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЗС.

Спикер регионального парламента за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Медаль вручил представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на торжественном собрании.

Ранее сообщалось о том, что шуточное видео прославило красноярскую телеведущую на всю страну.