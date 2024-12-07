Хоценко 9 декабря посмотрит, как изменились пробки из-за моста в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поднял на совещании тему пробок, которые вызваны ремонтом моста им. 60 лет ВЛКСМ, и пообещал 9 декабря приехать к объекту лично.
«Вижу все обращения, которые приходят в социальные сети, сам за рулем езжу. Вижу, что и мэрия проводит большую работу, и Госавтоинспекция прилагает усилия, но всех этих действий объективно недостаточно. В понедельник поедем, постоим вместе с людьми в пробке, посмотрим, как ситуация исправилась».
Он поручил принять необходимые меры для уменьшения заторов уже сейчас.
Напомним, начало уходящей рабочей недели в городе выдалось жарким на эмоции жителей Левобережья. Загруженность дорог в утренние часы составляет 7−8 баллов. На мосту перекрыты две полосы движения на его правой (при движении с Левого берега) половине, пройти здесь не могут и пешеходы. Для проезда осталась вторая часть, её сделали четырёхполосной.