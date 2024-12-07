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Хоценко 9 декабря посмотрит, как изменились пробки из-за моста в Омске

Губернатор региона дал распоряжение принять меры, чтобы устранить заторы.

Источник: Администрация Омска

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поднял на совещании тему пробок, которые вызваны ремонтом моста им. 60 лет ВЛКСМ, и пообещал 9 декабря приехать к объекту лично.

«Вижу все обращения, которые приходят в социальные сети, сам за рулем езжу. Вижу, что и мэрия проводит большую работу, и Госавтоинспекция прилагает усилия, но всех этих действий объективно недостаточно. В понедельник поедем, постоим вместе с людьми в пробке, посмотрим, как ситуация исправилась».

заявил чиновник

Он поручил принять необходимые меры для уменьшения заторов уже сейчас.

Напомним, начало уходящей рабочей недели в городе выдалось жарким на эмоции жителей Левобережья. Загруженность дорог в утренние часы составляет 7−8 баллов. На мосту перекрыты две полосы движения на его правой (при движении с Левого берега) половине, пройти здесь не могут и пешеходы. Для проезда осталась вторая часть, её сделали четырёхполосной.