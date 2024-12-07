Хоценко 9 декабря посмотрит, как изменились пробки из-за моста в Омске

«Вижу все обращения, которые приходят в социальные сети, сам за рулем езжу. Вижу, что и мэрия проводит большую работу, и Госавтоинспекция прилагает усилия, но всех этих действий объективно недостаточно. В понедельник поедем, постоим вместе с людьми в пробке, посмотрим, как ситуация исправилась».