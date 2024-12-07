В Сеуле не поддержали расследование в отношении первой леди

При этом, по словам пастора Чхве Чжэ Ёна, целью их встречи с супругой президента было получение консультаций по вопросам государственной политики, в частности, в отношении Северной Кореи, что имеет прямое отношение к обязанностям президента. Он также отметил, что мог бы понять отклонение претензий к Ким Гон Хи на основе того, что в ходе передачи сумки он вел скрытую съемку, которую потом распространил в СМИ, но вручение подарка нельзя свести к одному определенному значению, и, по его мнению, это был однозначный подкуп.