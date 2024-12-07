В Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана

Советник-посланник посольства Узбекистана Махамаджон Ботралиев рассказал об изменениях в Конституции страны, где Узбекистан впервые определяется как социальное, светское, правовое государство, и высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права.