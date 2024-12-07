В Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве провели круглый стол по случаю 32-летия со дня принятия Конституции РУз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии приняли участие представители экспертных, академических и научных кругов, а также российских СМИ.
В ходе мероприятия подчеркивалось, что Конституция определяет суверенитет каждой страны, развитие её государственности, образ жизни граждан, их роль в обществе и служит гарантом независимой, свободной, мирной и благополучной жизни, прочным фундаментом построения правового демократического государства.
Советник-посланник посольства Узбекистана Махамаджон Ботралиев рассказал об изменениях в Конституции страны, где Узбекистан впервые определяется как социальное, светское, правовое государство, и высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права.
«Эти изменения являются реальной основой той самой многовекторной политики Узбекистана, которая сейчас работает и на Узбекистан, и на его соседей», — добавил заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Афонцев.
Представители экспертных и научных кругов России высоко оценили усилия Узбекистана по укреплению и развитию дружественных отношений с мировым сообществом, особенно странами-соседями, на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия.
Напомним, что Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва.
В 2022 году президент РУз Шавкат Мирзиёев инициировал внесение поправок в основной закон страны. В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тысяч предложений от граждан республики.
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны прошел в Узбекистане 30 апреля 2023 года, в результате чего она обновилась на 65%.