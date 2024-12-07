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Глава ЦИК Беларуси прокомментировал завершение сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты

ЦИК Беларуси отреагировал на сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

Источник: Комсомольская правда

ЦИК Беларуси отреагировал на сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Подробности рассказал глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, пишет БелТА.

Председатель ЦИК отметил, что в пятницу, 6 декабря, был последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, добавив, что в указанный день подписи следовало сдать в территориальные комиссии для их проверки.

— Пока не могу дать статистические данные, думаю, что в понедельник-вторник (речь идет про 9−10 декабря. — Ред.) мы получим первую информацию и разместим традиционно на сайте ЦИК по количеству сданных подписей, — уточнил Игорь Карпенко.

Он обратил внимание на то, что в момент сбора подписей официальных жалоб, а также претензий не было. По словам главы ЦИК, были некоторые звонки в комиссию для уточнения информации, «что-то спрашивали, что-то мы разъясняли».

— Поэтому можно сказать, что процесс сбора подписей прошел спокойно, в соответствии с действующим законодательством, — заявил Карпенко.

Напомним, что регистрация кандидатов в президенты начнется 22 декабря в Беларуси.

Ранее ЦИК сообщил, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

Кроме того, посольство Беларуси в США выступило с заявлением о проведении выборов в 2025 году.